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Güncel
İHA 18.05.2023 09:48

Devrilen tur yolu ulaşıma kapattı

Denizli’nin Çardak ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilerek yolu kapattığı kazada bir kişi yaralandı.

Devrilen tur yolu ulaşıma kapattı
[Fotograf: İHA]

Çaltı Mahallesine doğru seyir halinde olan meşrubat yüklü tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Savrulan tır yola paralel bir şekilde devrilirken, taşıdığı meşrubatlar da etrafa savruldu.

Kabinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Sıkıştığı kabinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yan devrilen tırın yolu tamamen kapatması nedeniyle, ulaşım yan tahliye yoldan kontrollü olarak sağladı.

Tırda ağır maddi hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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