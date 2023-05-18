Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 18.05.2023 09:42

Van'da 150 kilo inci kefali ele geçirildi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik yürütülen çalışmalarda, ağa takılı halde 150 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van'da 150 kilo inci kefali ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Van Gölü'ndeki endemik balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde avlanması yasak olan inci kefali için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Van'ın Edremit ilçesinde yaptıkları denetimlerde sazlık alanda 100 metrelik ağa takılı halde 150 kilogram balık ele geçirdi.

Canlı olan yaklaşık 100 balık ekiplerce suya geri bırakıldı.

Yetkililer, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için denetimlerin 7 gün 24 saat esaslı aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan, ağın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER
İnci Kefali Van
Sıradaki Haber
Eskişehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
10:57
İngiltere’de yaklaşık 11 milyon kişi faturalarını ödemekte zorlanıyor
11:00
İstanbul merkezli 'organ ticareti' operasyonu: 6 tutuklu
10:42
İngiliz BT, 2030'a kadar 40-55 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
10:41
Musk, Soros karşıtı açıklamalarını savundu: Dünyanın başına bela
10:36
Biden'dan G7'de "Hiroşima özrü" gelmeyecek
Japon kültürünün beşiği: Nara
Japon kültürünün beşiği: Nara
FOTO FOKUS
HÜRJET tüm zorlu şartlarda test ediliyor
HÜRJET tüm zorlu şartlarda test ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ