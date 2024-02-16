"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Elazığ'da başladı

Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde, "Geleceğin burada devletin senin yanında", "Gençlerin hayali bizlerin vazifesi" sloganlarıyla 30'u aşkın kurum ile kuruluş, gençleri kamuyla buluşturacak ve devlet teşviklerinin tanıtıldığı stantlar açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile üniversitelerde okuyan gençler ve aileleri ilgi gösterdi.

Stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alan katılımcılar, ayrıca emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılan çeşitli teknolojik cihazlar, silahlar ile savunma sanayisinden teknolojiye, iletişimden tarıma kadar birçok alanda üretilen ürünleri de inceleme ve görme imkanı buldu.

Bilgi yarışması, sosyal ve kültürel aktivitelerin de yer aldığı etkinlikte ziyaretçiler, milli muharip uçak KAAN'ın simülatörünü de deneyimleme fırsatı buldu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy ve kurum yetkilileri de stantları gezdi.

Etkinlik yarın sona erecek.