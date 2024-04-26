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Güncel
AA 26.04.2024 12:03

Devlet desteğiyle kurduğu atölyede istihdamı 3 yılda 5 kat artırdı

Bitlis'in Tatvan ilçesinden 2004'te ailesiyle göç ettikleri İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Serhat Yoldaş, yıllar sonra memleketine dönerek devletin desteğiyle açtığı atölyede 100 kişiye istihdam sağladı.

Devlet desteğiyle kurduğu atölyede istihdamı 3 yılda 5 kat artırdı

Tatvan'dan 20 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giden 51 yaşındaki Yoldaş, yeğenleriyle tekstil fabrikalarında çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurarak üretime başladı.

İşletmeyi büyüterek 7 yıl boyunca ürettiklerini yurt dışına gönderen Yoldaş, 3 yıl önce işini memleketinde yapmaya karar verdi.

İlçede devletin sağladığı desteklerden yararlanarak kurduğu tekstil atölyesinde 20 kişiyle üretime başlayan Yoldaş, kısa sürede işlerini büyüterek istihdam sayısını 100'e çıkardı.

Anlaşma yaptıkları firmalar için ayda ortalama 30 bin parça tekstil ürünü hazırlayarak başta İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderen Yoldaş, bu sayede hem ekonomiye hem de gençlerin iş sahibi olmasına katkı sunuyor.

Yoldaş, "Devlet teşvikiyle 2021'de açtığımız bu tekstil atölyemizde 20 kişiyle işe başladık. İşimizi büyüttük ve şu an fabrikamızda 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 300'e çıkartmaktır." dedi.

Bulundukları yerin artık yetersiz kaldığını vurgulayan Yoldaş, "Bizim için en az 3 bin metrekare kapalı alan olması gerekiyor. Devlet imkan sağlarsa, arsa veya büyük bir yer verirse, çalışan sayımızı artıracağız. Fabrikamızı daha da büyütmek ve istihdam sayısını artırmak için organize sanayi bölgesinde uygun bir yer istiyoruz." diye konuştu.

Özellikle ihracatta yönelik üretim yaptıklarını belirten Yoldaş, "Burada ayda yaklaşık 30 bin parça ürün üreterek İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

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