Toz veya Kum Fırtınası 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.04.2024 11:38

Adana'da yavru sazan üretim sezonu sağımla başladı

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yavru balık üretim sezonu, anaç balıklardan sağım yapılmasıyla başladı.

Adana'da yavru sazan üretim sezonu sağımla başladı

Ekiplerce istasyonun kuluçkahane kısmındaki mini havuzlara bir gün önce alınan ve sağım için hazırlanan anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, hazırlanan anaç balıklardan yumurta sağımı yaptıklarını söyledi.

Su ürünlerinin sürdürülebilir şekilde devam etmesi için gerekli faaliyetleri yürüttüklerini belirten Kökçüoğlu, "İstasyonumuz yaklaşık 67 bin metrekarelik bir alana sahip. İstasyonumuzda toprak ve beton havuzlarımız var. Burada yavru sazan balıkları üreterek Adana ve komşu illerimizdeki iç sularımıza salıyoruz." dedi.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Kırıkkale'de kaza: 6 yaralı
13:15
Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı
12:56
Taksim terör saldırısı davasında karar
12:42
Çöl tozu Çankırı’da etkili oldu
12:38
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 kişi yakalandı
12:37
Blinken, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geliyor
ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışan göçmenlerin yük vagonu üstündeki tehlikeli yolculuğu
ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışan göçmenlerin yük vagonu üstündeki tehlikeli yolculuğu
FOTO FOKUS
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ