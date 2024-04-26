Toz veya Kum Fırtınası 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.04.2024 11:13

ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversiteler Ligi Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı.

ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı
[Fotograf: AA]

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 52 üniversiteden 500'e yakın sporcu ve antrenör katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, farklı kent ve üniversitelerden gelen gençleri Kırşehir'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerek sakatlık olmadan, sorunsuz ve en iyi şekilde şampiyonayı tamamladıklarını vurguladı.

Şahin, sporcu ve beraberindeki antrenörlerin kentteki tarihi turistik ve kültürel alanları gezdiklerini, Kırşehir'den güzel hatıralarla ayrıldıklarını söyledi.

Dereceye girenler

Şampiyonada, erkekler kategorisinde takım kata kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi, takım kumitede ise Marmara Üniversitesi birinci oldu.

60 kilogram erkeklerde Mert Halıcı, 67 kilogramda Hamza Ahmetovic, 75 kilogramda Ömer Faruk Yürür, 84 kilogramda Muratcan Deniz, 84+ kilogramda Samed Gök, erkekler katada da Mehmet Batuhan Özdemir birinciliği elde etti.

Kadınlar kategorisinde takım katada Afyon Kocatepe Üniversitesi, takım kumitede Manisa Celal Bayar Üniversitesi birinci olurken, 50 kilogramda Rabia Çalış, 55 kilogramda Aleyna Akbaş, 61 kilogramda Aysima Karakaya, 68 kilogramda Sudenur Aksoy, 68+ kilogramda Zeyna Gaballa, kadınlar katada da Damla Su Türemen ilk sırada yer aldı.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Eskişehir'de Kelime-i Tevhid bayrağına tepki gösteren şahıs gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Kırıkkale'de kaza: 6 yaralı
13:15
Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı
12:56
Taksim terör saldırısı davasında karar
12:42
Çöl tozu Çankırı’da etkili oldu
12:38
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 kişi yakalandı
12:37
Blinken, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geliyor
ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışan göçmenlerin yük vagonu üstündeki tehlikeli yolculuğu
ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışan göçmenlerin yük vagonu üstündeki tehlikeli yolculuğu
FOTO FOKUS
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ