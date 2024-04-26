Eskişehir'de Kelime-i Tevhid bayrağına tepki gösteren şahıs gözaltına alındı

Eskişehir'de H.K.T isimli şahsın Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesinde 22 Nisan'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşünün ardından Y.U.'nun elinde bulunan Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yakalan H.K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahıs hakkında TCK'nin 216. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve TCK'nin 149/1-c maddesinde düzenlenen 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, nöbetçi cumhuriyet savcısınca şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.