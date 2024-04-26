Toz veya Kum Fırtınası 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.04.2024 10:42

Eskişehir'de Kelime-i Tevhid bayrağına tepki gösteren şahıs gözaltına alındı

Eskişehir'de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından sokakta yürüyen gencin açtığı Kelime-i Tevhid bayrağını elinden almaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir'de Kelime-i Tevhid bayrağına tepki gösteren şahıs gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Eskişehir'de H.K.T isimli şahsın Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesinde 22 Nisan'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşünün ardından Y.U.'nun elinde bulunan Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yakalan H.K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahıs hakkında TCK'nin 216. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve TCK'nin 149/1-c maddesinde düzenlenen 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, nöbetçi cumhuriyet savcısınca şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
Eskişehir Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Kırıkkale'de kaza: 6 yaralı
13:15
Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı
12:56
Taksim terör saldırısı davasında karar
12:42
Çöl tozu Çankırı’da etkili oldu
12:38
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 kişi yakalandı
12:37
Blinken, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geliyor
ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışan göçmenlerin yük vagonu üstündeki tehlikeli yolculuğu
ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışan göçmenlerin yük vagonu üstündeki tehlikeli yolculuğu
FOTO FOKUS
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ