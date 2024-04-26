Muğla'da hacı adayları bilgilendirildi

Fethiye’de, 2024 yılı hac görevini yerine getirecek olan hacı adayları için üç gün süren kapsamlı bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

İlçe Müftüsü Kamil Oktay önderliğinde, Şube Müdürleri Yusuf Çobanoğlu ve Hüseyin Hasyılmaz ile İlçe Vaizleri Sultan Oktay, Hanım Gök ve Muhammer Gökmen’in katılımlarıyla gerçekleşen seminerlerde hacı adaylarına, hac ibadetinin önemi ve yapılışı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Seminer boyunca, hac ibadeti esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, Mekke ve Medine’deki ziyaret edilecek kutsal yerler ve hacda karşılaşılabilecek temel sağlık sorunlarına yönelik önemli bilgiler verildi.

Seminer hacı adaylarının soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.