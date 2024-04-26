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Güncel
AA 26.04.2024 09:52

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı yapıldı

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Bodrum-Kuşadası güzergahında düzenlendi. Danimarkalı sporcu Tobias Andresen, bu etabı da kazanarak genel klasman liderliğini korudu. Andersen, üst üste 2 etap zaferi elde etmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı yapıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun(TUR 2024) iki etap kazanan tek isim olan Andresen, ödül töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu:

"Bu galibiyetler tesadüf değil sezon boyu sıkı çalışmamızın sonucu. Önceki etapların bize verdiği özgüvenle bugün daha rahattık. Bugünkü etapta takım arkadaşım Fabio Jakobsen için çalışmak üzerine bir plan yapmıştık. Fakat bitime 2,5 kilometre kala olduğunu düşündüğüm virajda takımca sprinte benim girmem kararını aldık ve iş bana düştü. Ayrıca etap sonunda Fabio'nun 2'nci olduğunu görmek de beni şaşırttı. Onun fazla asılmayacağını düşünmüştüm."

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı yapıldı

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