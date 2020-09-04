Ressam, yazar İpek Mursaloğlu'nun yağlı boya ve pastel gibi farklı tekniklerde hazırladığı eserlerden oluşan "Yansıma" sergisi, sanatseverlerle buluşacak.

Art brut (ham sanat) sanatçısı Mursaloğlu'nun eserleri Kadıköy'de Kelimat Sanat Evi'nde yarın ziyarete açılacak.

Kelimat Sanat Evi'nin Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ham sanat ve çağdaş sanatla ilgilenen bir sanat galerisi olduklarına dikkati çekerek, "Sanat tarihinde, çok fazla kuş figürü çalışılmıştır ama Mursaloğlu'nun çizdiği deve kuşları kendine özgü bir tarza sahiptir. Deve kuşu büyük ve ağır bir kuştur fakat aynı zamanda özgür ve zekidir. Uçamayan bir kuş olmasına rağmen böylesine özgür olması, onu ilginç kılan özelliklerinden biridir." dedi.

Ahmad, çalıştığı sanatçılarla hem teknik hem de estetik açıdan fikir alışverişi halinde olmaya özen gösterdiğini vurgulayarak, sanatçı ve galerinin iki kutup olarak birbirlerini beslediklerini dile getirdi.

İpek Mursaloğlu ile 2 sene önce tanıştıklarını ve deve kuşu çalışmalarından etkilendiğini dile getiren Ahmad, şunları söyledi:

"Türkiye'de çok iyi sanatçılar var fakat iyi rehber yok. Bugüne kadar Türkiye'de çok güçlü sanatçılar keşfettim ve onlarla sürekli olarak irtibat halindeyim. Farklı sanat ortamlarına, güzel sanatlar fakültelerine sürekli olarak yeni isimler keşfetmek için ziyaretlerde bulunuyorum. Ben kendimi sanatçı ve galeri arasında bir köprü olarak görüyorum. Ama aynı zamanda Türkiye ve Orta Doğu arasında bir köprü olduğumu düşünüyorum."

"Resimlerde bana yansıyan hikayeleri anlatıyorum"

Ressam Mursaloğlu da sembol dilini önemsediğini dile getirerek, "Kuşların özgürce uçmaları, benim duygu dünyamda barış, sevgi, güzellik ve aşk ile temsil ediliyor. Bir de mutlu bir şekilde hayallerini kurduğumuz fakat sonuçlandıramadığımız hislerimiz vardır. Bu tarz duyguları ise deve kuşunun temsil ettiğini fark ettim. Deve kuşunda, insan davranışlarıyla çok ortaklıklar gördüm. Mesela insanların çevrelerinde yaşanan olaylardan kaçma biçimi gibi, deve kuşunun başını kuma gömmesi en dikkat çekenlerden biridir." diye konuştu.

Sergide kullandığı deve kuşu figürünü 2017'de kaleme aldığı "Yansıma" adlı kitabıyla birlikte çalışan sanatçı, resim çizerken, aynı konuda yazmaya da çalıştığını vurguladı.

Mursaloğlu, çeşitli formlarda üretmekle birlikte, aslında bir gözlemci olarak insanları gözlemlediğini ifade etti.

Deve kuşunu çok farklı biçimlerde ve çeşitli pozisyonlarda resmettiğine işaret eden sanatçı, şöyle devam etti:

"Her gördüğünüz resimde, hayatım boyunca bana yansıyan başka bir hikaye anlatıyorum. Serginin adı da aslında buradan geliyor; çevremde olan bitenin, okuduklarımın yani yaşadığım şeylerin yansımaları. Bu sergi için bir seneden fazla süredir hazırlanıyoruz ve binlerce eser üzerinden böyle bir seçki oluşturduk. Umarım sanatseverler de sergide kendilerine ait bir şeyler bulur ve beğenirler."

Sanatçının yaklaşık 60 eserinin yer aldığı sergi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

