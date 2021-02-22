Kocaeli'nin Yarımca Limanı'na gitmek üzere Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkan 399 metre uzunluğunda ve 187 bin 587 groston ağırlığındaki gemi, boğaz geçişini tamamladı.

Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.