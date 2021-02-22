DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli öncülüğünde 2021 yılının sulamada hamle yılı ilan edildiğini belirtti.

Sulama projelerinin devreye girmesiyle arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışı yaşandığını aktaran Yıldız, "Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Modern sulama projelerinin önemini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda Kayseri'de inşa edilen 48 sulama tesisi ile 368 bin 945 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Kayseri topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 213 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Kayseri'miz için sulamanın önemi çok büyük. İnşaatı devam eden 6 sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 506 bin 640 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 338 milyon 803 bin 930 lira katkı sağlanacaktır. Kayseri'de son 18 yılda 9 baraj ve 4 gölet inşa ettik. İnşaatı devam eden 2 baraj ile 9 bin 15 dekar arazi daha sulamaya açılacak."

Yıldız, Kayseri'de son 18 yılda tamamlanan 53 taşkın koruma tesisi ile 49 yerleşim yeri ve 10 bin 270 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıkları aktardı.

Kayseri'de 2 yeraltı barajının tamamlandığını hatırlatan Yıldız, bir depolama tesisinde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.