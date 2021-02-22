Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Oğuzhan T. idaresindeki araç, Mesut Turgut Ö'nün kullandığı servis aracı ile Yurdanur K. idaresindeki otomobil, Mahmut Esatbey Caddesi'ndeki trafik ışıklarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Yurdanur K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.
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