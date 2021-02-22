Özellikle yaz aylarında doğal güzelliğiyle dikkati çeken 1200 rakımlı yayla, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

Kar yağışının ardından yaylada bulunan gölette oluşan buz tabakası ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yaylayı ziyaret eden Arda Özkan, Karagöl'ün insanın ruhunu dinlendirdiğini belirterek, "Ben doğma büyüme Taraklılıyım. Karagöl yaylamız ilçemize yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta. Yaylamız, her mevsim özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Sadece bu yıl hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle doluluk oranı az. Yağışlarla göldeki doluluğun artması da sevindirici." dedi.