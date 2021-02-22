Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.
Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 3, Muş'ta 2, Van'da 1, Bitlis'te sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Kayseri'ye son 18 yılda 9 baraj ve 4 gölet yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz