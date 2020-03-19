Yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında, özel kıyafetli ekipler, ilçedeki kamu hizmet binaları, banka şubeleri, eğitim kurumları, camiler, umuma açık tuvalet ve şadırvanlar ile sivil toplum kuruluşlarına ait temsilciliklerde ilaçlama ile dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.