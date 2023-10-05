Denizli'de yurtlara başvuran hiçbir öğrenci dışarıda bırakılmadı

Her yıl hizmete açtığı yeni yurtlarla gençlere güvenli ve konforlu barınma imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurularını almaya devam ediyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Denizli’de bulunan yurtlar, yeni eğitim ve öğretim yılında konaklamak isteyen öğrencilerine kapılarını açtı. İl genelinde 11 öğrenci yurdu ve 12 bin 394 yatak kapasitesi bulunan yurtlara aileleri ile gelen öğrenciler, istedikleri yurtlara başvurmanın ardından yerleşmesi ile açıkta kalmadı. Kayıt süresince hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamaması adına yoğun mesai harcayan Denizli İl Gençlik Spor Müdürlüğü görevlileri, bir yandan da barınacak olan öğrencilere yurtları ve sosyal tesisleri tanıttı.



GSB yurtlarına ayak basan öğrencilere 7 gün 24 saat hizmet çerçevesinde sosyal, kültürel, eğitim ve spor faaliyetlerine de yönlendiren görevlilerin ilgisine, ailelerden teşekkür temennileri geldi. İl genelinde faaliyet gösteren KYK yurtlarındaki doluluk ile ilgili son durum hakkında İhlas Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulunan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvuruları sürdüğünü ve yurtlarda misafir edilecek öğrenciler için yeterli kontenjanın olduğunu duyurdu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Yeni eğitim öğretim yılımız 2 Ekim itibariyle başladı. Hafta sonun bu yana öğrenciler gelmeye başladı. Yurtlarımız gerçek sahibi olan öğrenciler ile buluştu. Yurtlarımız yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depreme ev sahipliği yaptı. 5 bin 200 depremzede vatandaşımızı yurtlarımız da misafir ettik. Onları gönderdikten sonra yaz döneminde öğrencilerimizin barınması için tüm hazırlıklarımızı yaptık ve yurtlarımız hazır hale getirdik. Bize müracaat eden yaklaşık 4 bin 500 öğrencimizi ilk başvurularında hızlıca yurtlara yerleştirdik. Ayrıca özel yetenek, yatay-dikey geçişleri ve ek yerleştirmeler gibi öğrencilerimizi de misafir olarak yurtlarımıza alıyoruz. Bu öğrencilerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz ve kimse mağdur olmadı" dedi.



"Yurt bulamayan kimse yok"



Öğrencilerin kişisel gelişimi başta olmak üzere birçok önemli faaliyete imza attıklarını söyleyen Müdür İlman, "5 ilçemizde yurtlarımız var ve oralara da öğrencilerimizi yerleştirdik. Yaz döneminde İbn-i Rüşt kız yurdumuzu erkek öğrencilere tahsis ettik. Tavas ilçesinde yer alan yurdumuzda bir bloğunu erkekten kız bloğuna dönüştürdük. İl genelinde bakıldığında herhangi bir yurt bulamayan kimse yok. Önümüzdeki günlerde derslerin başlaması ile birlikte spor, sosyal, kurs faaliyetlerini sürdürüyor olacağız” dedi.



“Bu yıl da 4 bin 500 öğrencimiz yurtlarımıza müracaat etti”



Yurt kapasitesinin yüksek olduğunu ve Denizli’yi tercih edecek birçok öğrenciyi ağırlayabileceklerini anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Denizli'mizde 11 öğrenci yurdu bulunmaktadır. 6 yurdumuz il merkezinde 5 yurt ise ilçe merkezlerinde bulunuyor. 12 bin 390 gencimize yurtlarımız da hizmet vermekteyiz. Bu yıl da 4 bin 500 öğrencimiz yurtlarımıza müracaat etti. Tüm öğrencilerimizi ilk başvurularında yerleştirdik. Bu yatırımları Denizli'mize ve ülkemize kazandırılmasında büyük emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.