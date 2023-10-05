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Güncel
AA 05.10.2023 15:04

Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği sürüyor

Kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Ege Port Limanı, 3 dev gemiyle gelen 6 bin 220 turisti ağırladı.

Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği sürüyor
[Fotograf: AA]

Limana sabah saatlerinde Malta bayraklı "Celebrity Beyond" ve Celebrity Apex ile Bahama bayraklı "Star Legent" isimli kruvaziyerler demirledi.

Gemilerden inen 6 bin 220 turist, halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı.

Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği sürüyor

Turistlerden bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezerken turlara katılmayanlar ise kent merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği sürüyor

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, yılbaşından itibaren 409 gemiyi ağırladıklarını belirterek, ekim ayının yoğun geçeceğini söyledi.

Kruvaziyer turizminin 12 aya yayılmasının önemli olduğunu vurgulayan Güngör, "2024 ve 2025 yılında da kruvaziyer turizmi 12 aya yayılmış bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla yılın tüm aylarında kruvaziyer gemilerini misafir edeceğiz. Bu da Kuşadası ekonomisi için özellikle esnafı için çok sevindirici bir durum." dedi.

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