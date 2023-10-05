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Güncel
AA 05.10.2023 14:48

Yerköy'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Müftülük tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Yerköy'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Belediye Düğün Salonu'ndaki program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yerköy Müftüsü Remzi Çalık'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Ali Gülden, "Peygamberimizin, İmam ve İstikamet" konulu konferans verdi.

Konferans sonrası, İl Müftüsü Gülden'e plaket takdim eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Doğumuyla dünyanın kasvetli ve buhranlı ortamına adeta bir merhamet, sükunet, saadet ve sadakat muştusu olarak gelen Peygamberimiz insanlığa sevgiyi, adaleti, hikmeti, merhameti, iyiye ve güzele ulaşmanın yollarını yaşayarak göstermiş, ümmeti için hakikate ulaşma yolunda bir meşale olmuştur." dedi.

Programa, Kaymakam Muharrem Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celal Çakaltepe, İlçe Müftüsü Remzi Çalık, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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