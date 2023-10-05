Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.10.2023 14:39

Bayburt'ta traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kazaların önlenmesi amacıyla 50 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı.

Bayburt'ta traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Aydıntepe Kaymakamlığınca ilçe genelindeki traktörlerin kara yolunda güvenli seyretmesi ve kazaya neden olmaması için "Traktör Römorklarına Reflektör Dağıtımı-Reflektör Tak Görünür Ol" adıyla traktör römorklarına üçgen reflektör takma kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 50 reflektör, düzenlenen programla traktör sürücülerine dağıtıldı.

Bayburt'ta traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Sürücülere ayrıca trafik güvenliği ve traktör kazalarının önlenmesine yönelik jandarma ve polis ekiplerince eğitim verildi.

Programa, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Şengül, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal katıldı.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Kayserili çiftçilere mazot ve gübre desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Bakan Tekin'den KKTC'ye eğitim ve öğretimde destek açıklaması
15:26
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM'nin Kıbrıs'ta tarafsızlığını yitirdiğini belirtti
15:22
Bu hafta 8 film vizyona giriyor
15:22
Fransa'da Danıştay yeşil alana kurulması planlanan rüzgar santrali projesini iptal etti
15:19
Bakan Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
15:10
Büyükelçi Kılıç'tan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Ağrı Dağı paylaşımına tepki
Doktordan çiftçiye 125 gönüllü arama kurtarma eğitiminde
Doktordan çiftçiye 125 gönüllü arama kurtarma eğitiminde
FOTO FOKUS
Gölbaşı'nda yeniden zemin etüt çalışması: 4'te 3'ü imara kapatıldı
Gölbaşı'nda yeniden zemin etüt çalışması: 4'te 3'ü imara kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ