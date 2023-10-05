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Güncel
AA 05.10.2023 14:25

Kayseri'de 12 ressamın "Kayseri" temalı sergisi açıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 12 ressamın "Kayseri" temalı sergisi açıldı.

Kayseri'de 12 ressamın "Kayseri" temalı sergisi açıldı

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açılamaya göre, Hunat Hatun Medresesi'nde açılışı yapılan sergide, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini resim tuvaline yansıtan 12 ressamın eseri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak birçok kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

Sergide çeşitli illerden gelen ressamların eserlerinin yer aldığını belirten Palancıoğlu, "Timya Sanat Grubu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Sergimiz 3 gün boyunca açık olacak. Sanatseverleri bekleriz." ifadesini kullandı.

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