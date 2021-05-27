Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'nin Honaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Aramada 30 fişek esrar, bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken Y.A gözaltına alındı.
Zanlının çeşitli suçlardan hakkında 14 suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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