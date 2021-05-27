Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Gördes ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde, Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde Kabakoz mahallesinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 80 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araçtaki T.U, gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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