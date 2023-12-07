Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası

Ulus Caddesi'nde bir otomobilin bagajında iki kişinin seyahat ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Söz konusu araca, iki otomobilin eşlik ettiği ve bu sürücülerin de trafiği tehlikeye soktukları belirlendi.

Üç sürücüye toplam 4 bin 583 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, Denizli'de trafik ekipleri dronla da denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Ercan Korucu, kent genelindeki trafik kazalarına bağlı can kayıplarını önlemek ve azaltmak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kazaların sıklıkla meydana geldiği bölgelerde dron denetimlerini artırdıklarını belirten Korucu, amaçlarının kazaları önlemek olduğunu ifade etti.