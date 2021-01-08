Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İncilipınar Mahallesi 1194 sokakta park halindeki 20 YT 994 plakalı kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kınıklı Şubesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonette kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, olay yerine gelen kamyonet sahibi Onur Karagöz'ün aracındaki yangınla ilgili inceleme başlattı.
Son Haberler
- 12:44
- 12:43
- 12:37
- 12:37
- 12:21
Sıradaki Haber
Akdeniz ekosisteminde "resif oluşturabilen tek sert mercan türü" bilinçsiz avlanmayla yok oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz