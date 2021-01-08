Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlıova'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bingöl'de alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AL 043 plakalı otomobil ve 12 T 0563 plakalı ticari araç Turgut Özal Mahallesi TOKİ yolunda çarpıştı.
Kazada, yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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