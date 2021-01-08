Vali Doruk, ilk olarak Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki'yle makamında bir süre görüşerek üniversite bünyesinde yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tilki, üniversiteye verdiği desteklerlerken dolayı Vali Doruk'a teşekkür etti.

Doruk, daha sonra üniversite bünyesinde hizmet veren tıbbi ve aromatik bitkiler ve bitki gen kaynakları laboratuvarını ile mobilya ve dekorasyon uygulama atölyesinde de incelemede bulundu.

Vali Doruk, kentin tanıtımına ve marka değerine katkı verecek hediyelik ürünlerin ortaya konulmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, bu alanda üniversitenin katkılarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Mobilya ve dekorasyon uygulama atölyesindeki çalışmaları da önemsediklerini kaydeden Vali Doruk, kentin mimarisini ve kültürünü yansıtan ahşap işçiliğini çok önemsediklerini dile getirdi.

Doruk, bu alanda üretilecek hediyelik eşyaların kentin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sunacağına inandığını söyledi.

Artvin'in 2 bin 727 bitki çeşidiyle Türkiye'nin en zengin ili olduğunun altını çizen Tilki, üniversite bünyesinde kurdukları tıbbi ve aromatik bitkiler ve bitki gen kaynakları laboratuvarının kentin ve bölgenin kalkınmasına katma değer katacağını ifade etti.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demiralay ise laboratuvarın fonksiyonelliği, imkanları, kapasitesi ve laboratuvarda ortaya konulabilecek ürün yelpazesi hakkında bilgi verdi.