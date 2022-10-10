Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli-Antalya Karayolunda seyir halinde ilerleyen Mustafa S. idaresindeki otomobil ile Fevzi K. idaresindeki traktör çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrularak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan 4 yaralı ile traktör sürücüsü Fevzi K.’ya ilk müdahalede bulundu. Otomobil içerisinde sıkışan 3 yaralı ise Acıpayam itfaiyesinin başarılı çalışması sonucu çıkarıldı.

Otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi

Yaralılar ambulansla en yakın hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan her iki araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen her iki araçta, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının durumu iyi olduğu, 1'inin ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.