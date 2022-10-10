Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan her iki araç da kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi’nde meydana geldi.
Denizli-Antalya Karayolunda seyir halinde ilerleyen Mustafa S. idaresindeki otomobil ile Fevzi K. idaresindeki traktör çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrularak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan 4 yaralı ile traktör sürücüsü Fevzi K.’ya ilk müdahalede bulundu. Otomobil içerisinde sıkışan 3 yaralı ise Acıpayam itfaiyesinin başarılı çalışması sonucu çıkarıldı.
Otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi
Yaralılar ambulansla en yakın hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan her iki araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen her iki araçta, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının durumu iyi olduğu, 1'inin ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.