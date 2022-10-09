Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen operasyonlar sonucu 9 yasa dışı göç girişiminin engellendiği belirten Cibali, “Sfaks, Nabil, Bizerte, Mehdiye ve Susa’da güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda 183’ü Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 252 göçmen gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan göçmenlerin savcılığına sevk edildiği aktarılan açıklamaya göre, düzensiz göç girişiminde kullanıldığı tespit edilen 6 tekneye de el konuldu.

Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre ise Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısı yıl başından bu yana 13 bini aştı.