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Güncel
AA 27.10.2023 10:36

Denizli'de ortaokul öğrencileri "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını canlandırmaya çalıştı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı ile simgeleşen "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını canlandırmaya çalıştı.

Denizli'de ortaokul öğrencileri "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını canlandırmaya çalıştı

Alcı Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1933 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda Uşak'ta fotoğrafçı Hüsnü Kazım Özler tarafından çekildiği bilinen ve "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" pankartının altında toplanan vatandaşları gösteren fotoğrafa yeniden hayat vermek üzere çalışma yaptı.

Okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntü ve fotoğrafın altına, "Bugün ortaokul öğrencilerimizle cumhuriyetin ilk yıllarında çekilmiş muhteşem bir fotoğrafın canlandırmasını yapmaya çalıştık. Aynı ruh ve heyecanla nice yüz senelere ulaşmayı diliyoruz" görüşlerine yer verildi.

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