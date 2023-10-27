Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 27.10.2023 10:05

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 7 şüpheliyi tespit etti.

İncelemede; şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında sorumlu düzeyde bulundukları, yurt dışından temin edilen paraları yurt içinde örgüt mensuplarına aktardıkları, örgüt üyeliğinden kaydı bulunan esnaftan 'deprem yardımı' adı altında para topladıkları, cezaevinden çıkan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, eski öğretmenlerin de yurt dışına çıkmaları için referans oldukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca terör örgütü üyeliğinden aranan kişileri 'gaybubet evleri'nde sakladıkları ve yine bu kişileri yurt dışına kaçırdıkları tespit edildi.

150 POLİSİN KATILIMI İLE OPERASYON

Bu bilgiler ışığında şüphelilerin yakalanması için 150 polisin katıldığı, dron destekli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda A.U., F.Ş., H.Y., S.B., S.A., M.F.H., M.Y. yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece salıverildi. 

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da İsrail'in saldırılarına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ