Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, iddiaya göre alkol içilmesi nedeniyle çıkan kavgaya polis ekibi müdahale etti.

Kavgaya karıştıkları belirlenen Ahmet K, Mustafa B. ile Bülent Y'nin polis ekibine mukavemet göstermesi sonucu çıkan arbedede polis memuru Eşref K'nın burnu kırıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.