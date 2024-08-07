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Güncel
İHA 07.08.2024 11:54

Denizli'de kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göledinde kaçak avlama yapan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Denizli'de kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Dımbazlar Göledine kurmuş oldukları tuzaklarla kerevit avlamaya çalışan 2 şahıs, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gece yarısında Dımbazlar göletinde kaçak avlama yapan 2 şahsa işlem yapılırken av esnasında kullandıkları tuzaklar, bot ve ekipmanlara ise el konuldu. Yakaladıkları kerevitler ise ekipler tarafından gölede bırakıldı.

İzinsiz avcılık yapan 2 şahıs hakkında kanuni işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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