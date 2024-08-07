Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.08.2024 11:50

Kütahya'da düğün gecesi trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri defnedildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünlerinin ardından evlerine giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ile damadın cenazeleri Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

Kütahya'da düğün gecesi trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri defnedildi

Emet Göncek Köyü Camisi İmam Hatibi Mustafa Özer ile eşi Havva Nur Özer'in cenazeleri, Balıköy beldesi Yataklı köyüne getirildi.

Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından öğle vakti köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşları, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Yataklı köyündeki düğünün ardından yola çıkan damat Mustafa Özer idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücü Özer ile eşi Havva Nur Özer olay yerinde yaşamını yitirmiş, diğer aracın sürücüsü ise yaralanmıştı.

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
İhracatçılara 5 milyar liralık ilave destek geliyor
13:59
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
13:47
Motoru arızalanan balıkçı teknesinin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
13:29
Diyarbakır'da 81 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
13:31
Dışişleri: Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecek
13:26
7 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 129,5 milyonu geçti
Adana'da göle düşen helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor
Adana'da göle düşen helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da 90 asırlık keşif
İstanbul'da 90 asırlık keşif
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ