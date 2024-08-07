Kütahya'da düğün gecesi trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri defnedildi

Emet Göncek Köyü Camisi İmam Hatibi Mustafa Özer ile eşi Havva Nur Özer'in cenazeleri, Balıköy beldesi Yataklı köyüne getirildi.

Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından öğle vakti köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşları, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Yataklı köyündeki düğünün ardından yola çıkan damat Mustafa Özer idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücü Özer ile eşi Havva Nur Özer olay yerinde yaşamını yitirmiş, diğer aracın sürücüsü ise yaralanmıştı.