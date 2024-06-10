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Güncel
AA 10.06.2024 16:19

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Merve B. (33) yönetimindekiotomobil, Kızılcabölük Mahallesi'nde Yunus Emre E'nin (18) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Anıl B. (35), Çağın Alp B. (3), Yaman Arın B. (1) ve İbrahim Ulaba (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi farklı hastanelere sevk etti.

Ağır yaralı olarak Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ulaba müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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