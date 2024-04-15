Denizli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, gece 23.00 sırlarında Merkezefendi İlçesi, Yenişafak Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Ö. idaresindeki otomobil ile Ali İhsan T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolü kaybeden otomobillerden biri otobüs durağına çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazada yaralanan yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.