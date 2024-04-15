Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.04.2024 10:17

Uşak'ta kaybolan trüf mantarı avcısı ‘Radar’ bulundu

Samsunlu avcı Fatih Gören'in trüf mantarı toplamak için gittiği Uşak’ta kaybolan “Radar” isimli mantar avcısı köpeği, Denizli'de bulundu.

Uşak'ta kaybolan trüf mantarı avcısı ‘Radar’ bulundu

Köpeğin sahibi, Radar'ı bulan kişiye 10 kilo bal hediye etti. Trüf mantarı avcılığı ve arıcılık işi yapan Fatih Gören, 1 Nisan’da Uşak'ta mantar avı yaparken “Radar” isimli köpeği yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Günlerce köpeğini arayan ve bulamayan Gören, onu bulana 10 kilo doğal bal sözü vermişti.

Samsun’a dönen Gören, köpeğinin önceki gün Denizli'nin Çivril ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Cemil Nas ve oğlu İbrahim Can Nas tarafından kuzugöbeği mantarı ararken bulunduğu haberini aldı. Samsun'dan tekrar Denizli'ye giderek köpeği teslim alan Gören, bal sözünü yerine getirdi. Köpeğini bulan kişiye 10 kilo bal vererek teşekkür etti.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Yalova'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Van Gölü'nde av yasağı başladı
10:34
Biden, Netanyahu'yu İran'a karşılık verirken "dikkatli düşünülmesi" konusunda uyardı
10:35
Ekipler 8 milyar liralık kaçakçılığı engelledi
10:26
İnşa halindeki kruvaziyer Çanakkale Boğazı'ndan geçti
10:08
SSB: Baykar herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan faydalanmadı
10:05
Van'da terör soruşturmalarında 222 gözaltı
Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı
Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı
FOTO FOKUS
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
Bursa'da özel halk otobüsünün motor kısmında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ