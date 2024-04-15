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Güncel
AA 15.04.2024 09:59

Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, acil durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanma, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanma, emniyet kemeri, şerit ve kırmızı ışık ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 17 sürücüye toplam 25 bin 602 lira ceza kesildi.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bayram dönüşü tedbirleri kapsamında eş zamanlı sorumluluk bölgesi yollarda dron ile denetim yaptı.

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

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