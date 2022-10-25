Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de iki katlı binada yangın çıktı
[AA (Arşiv)]
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Çarşı Mahallesi'nde Emin Aydın ve kardeşi Esra Aydın'ın yaşadığı 2 katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde maddi hasar meydana geldi.
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