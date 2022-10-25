Çarşı Mahallesi'nde Emin Aydın ve kardeşi Esra Aydın'ın yaşadığı 2 katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde maddi hasar meydana geldi.