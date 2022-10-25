Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.A. ve A.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yaşadığı Osmangazi Yeniceabat Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, evin bahçesine dikilen altı Hint keneviri, 748 gram esrar, hassas terazi ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.