Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 21:15
- 20:56
- 20:35
- 20:30
- 21:11
Sıradaki Haber
Kütahya’da vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz