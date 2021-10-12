Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoğun sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Bilecik’te sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle güzel görüntüler meydana geldi.
Sabah erken saatlerden itibaren kentte etkili olan sis, merkeze bağlı Orhangazi, İstasyon ve Osmangazi mahalleleri ile Karasu Vadisi'nde `sis denizi` oluşturdu. Sis dolayısıyla görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye düştü. Polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Etiketler: Bilecik Hava Durumu
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