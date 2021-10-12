Sabah erken saatlerden itibaren kentte etkili olan sis, merkeze bağlı Orhangazi, İstasyon ve Osmangazi mahalleleri ile Karasu Vadisi'nde `sis denizi` oluşturdu. Sis dolayısıyla görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye düştü. Polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.