Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da küçükbaş sürüsüne çarpan otomobil 6 keçiyi telef etti
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise kesildi.
Van istikametinden Ağrı'ya seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AAR 999 plakalı otomobil, Yılmaz Kaya'nın otlatıp Selahattin Eyyubi parkı yakınlarından eve götürmek için yolun karşısına geçirmeye çalıştığı keçi sürüsüne çarptı.
Kazada 6 keçi telef oldu, ağır yaralanan 6 keçi ise kesildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazada hasar alan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Ağrı
Son Haberler
- 21:15
- 20:56
- 20:35
- 20:30
- 21:11
Sıradaki Haber
Aydın'da Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz