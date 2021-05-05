İlçede yaşayan İ.Ö'yü (65) 26 Nisan'da telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak adının cinayete karıştığını, öldürülen kadının altınlarının kendisinde olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Evdeki 2 bilezik ve 50 bin lirayı inceleneceği bahanesiyle alan kişilerin uzaklaşmasının ardından dolandırıldığını anlayan İ.Ö, jandarmaya başvurdu.

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte araştırma yapan JASAT ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit ettikleri zanlıların bilezikleri bir kuyumcuya götürdüğünü belirledi.

Metin Y. (36), Galip K. (36), Cemal G. (35) ve Bilal G. (40), operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y. ile Galip K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekenin elebaşı Metin Y'nin 11 suç kaydının bulunduğu, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik de telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştığı öğrenildi.