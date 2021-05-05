Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokakta yaşayan "can dostlar" için yeni bir projeyi hayata geçirildi. Proje sayesinde hem plastik atıkta geri dönüşüm sağlanacak hem de vatandaşlar sokak hayvanlarını kolaylıkla besleyebilecek.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede başlattıkları proje kapsamında sokakta yaşayan hayvanlar için mamamatikler yerleştirildiğini söyledi.

Bu mamamatiklerin geri dönüşüme olumlu katkı sağladığını belirten Başkan Ulutaş, "Sokakta yaşayan kedi ve köpeklere mama vermek isteyen vatandaş, atık pet şişeyi makineye atarak, hazneye mama gönderimi sağlıyor. Bu sayede plastikte hem geri dönüşüm elde ediyoruz hem de can dostlarımızı besliyoruz." dedi.

Mamamatik hizmeti olumlu tepkiler aldı.