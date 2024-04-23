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Güncel
DHA 23.04.2024 13:25

Denizli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Protokol üyeleri bayram nedeniyle koltuklarını çocuklara devretti.

Denizli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, valilik koltuğunu Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu 7-A Sınıfı Öğrencisi Zeynep Ekin Kalkan'a devretti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da koltuğunu engelli öğrencilere devretti. Denizli'de ilk kez bu yıl 23 Nisan'da özel çocukları da unutmayan Başkan Çavuşoğlu koltuğunu 6 çocukla paylaştı. Başkan Çavuşoğlu 23 Nisan sabahı Atatürk Ortaokulu'ndan Kaan Ülkülü'yle birlikte Yeşilköy İşitme Engelliler İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Efekan Ayvaz, Denizli Görme Engelliler İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Taci Efe Erdoğan, Polis Amca Özel Eğitim Okulu öğrencisi Abdurrahman Yılmaz, Oktay Mersin Özel Eğitim Anaokulu öğrencisi Burak Bahar ve Kelleci İlkokulu Anasınıfı Öğrencisi Ramazan Yılmaz'ı makamında ağırladı. Ailelerinin ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği çocuklar hep birlikte Başkan Çavuşoğlu'nun makamına oturarak 23 Nisan sevinci yaşadı.

Daha sonra bayram programı Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatosu'nda devam etti. Kutlama törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Tamer Karayay, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende İstiklal Marşının okunmasının ardından şenliklere geçildi. Kutlamalarda çeşitli okullardan öğrenciler şarkı ve türküler seslendirdi, şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu. Öğrenciler bayramı doyasıya yaşadı.

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