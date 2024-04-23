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Güncel
AA 23.04.2024 13:23

Siirt Gençlik Merkezi gönüllüleri Ürdün'e uğurlandı

Siirt Gençlik Merkezi gönüllüleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'a uğurlandı.

Siirt Gençlik Merkezi gönüllüleri Ürdün'e uğurlandı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Uluslararası Hareketlilik Programı kapsamında hayata geçirilen "Kültürden Kültüre Bir Kardeşlik Köprüsü Projesi" doğrultusunda Amman'a gidecek 2'si kafile lideri 18 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

Merkezde düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, gençlerin bir hafta boyunca Ürdün'de çeşitli temaslarda bulunacağını söyledi.

Kısacık, projenin önümüzdeki aylarda farklı ülkeleri de kapsayacağını belirtti.

Gençlik Merkezi Müdürü ve kafile lideri Muhdi Eldemir ise Siirt ile Amman arasında kültür köprüsü kurulduğunu ifade etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Eldemir, "Gençler Ürdün ile ilgili bilgi sahibi olacak. Aynı zamanda yapacağımız etkinliklerde yöresel ürünlerimizi ve kültürümüzü de orada tanıtacağız." dedi.

Gönüllü gençlerden Mert Demir de ilk kez yurt dışına gideceğini belirterek, geziye katıldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

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Siirt Gençlik ve Spor Bakanlığı
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