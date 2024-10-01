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Güncel
AA 01.10.2024 21:57

Denizli merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Denizli merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Denizli merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, karşılıksız çekler nedeniyle mağdur olanların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Denizli, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Aydın, Batman ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgah, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 22 sahte çek, senet fotokopileri, 10 firma imza kaşesi, 3 karşılıksız çek, 19 cep telefonu, 7 SIM kart ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin tekstil malzemesi, klima, mobilya gibi satın aldıkları ürünler için ilk alışverişte karşılıklı çek veya nakit para kullandıkları, iş yeri ve bankaya verilen güven sonrasında yüklü miktarda tekrar alınan ürünler için ise karşılıksız çek kullandığı, bu yöntemle 6 milyon 246 bin 718 lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

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