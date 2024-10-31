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Güncel
İHA 31.10.2024 16:46

Denizli Büyükşehir DESKİ bin 100 metrelik yeni kanalizasyon hattı inşa etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Bekilli ilçesinin Kutlubey Mahallesi’nde altyapı atağı başlattı. DESKİ, Kutlubey Mahallesi'ne bin 100 metrelik yeni kanalizasyon hattı döşeyerek mahalle sakinlerinin uzun süredir bekledikleri hizmeti gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir DESKİ bin 100 metrelik yeni kanalizasyon hattı inşa etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bekilli Kutlubey Mahallesi’nde atık su hattı bulunmayan bölgelere modern anlamda bir kanalizasyon sistemi kurmak için harekete geçerek bir süre önce çalışma başlattı.

DESKİ, Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi’nde kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerde toplamda bin 100 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşedi. Üst yapı çalışmaları başlamadan önce gerçekleştirilen bu çalışma sayesinde, üst yapıya zarar verilmeden altyapı eksiklikleri giderilmiş oldu. Altyapısı bulunmayan evlerde yaşayan vatandaşlar, bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken uzun süredir bekledikleri bu hizmetin mahallelerine gelmesinin kendileri için büyük bir rahatlama sağladığını ve yaşam kalitelerinin arttığını belirttiler.

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