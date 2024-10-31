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Güncel
AA 31.10.2024 16:31

Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Kütahya'da, işledikleri suçlar nedeniyle biri 18 yıl, diğeri 12 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler, polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 18 yıl hapse mahkum edilen Mustafa G'nin, Cemalettin Mahallesi Kemer Sokağı'nda bir evde saklandığını belirledi.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 suç kaydı bulunan Mustafa G'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Diğer operasyonda ise "kasten yaralama", "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolga Ü., Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir adreste yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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