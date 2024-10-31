Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 18 yıl hapse mahkum edilen Mustafa G'nin, Cemalettin Mahallesi Kemer Sokağı'nda bir evde saklandığını belirledi.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 suç kaydı bulunan Mustafa G'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Diğer operasyonda ise "kasten yaralama", "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolga Ü., Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir adreste yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.